Duas pessoas morrem e três são baleadas após tiroteio em festa em São Mateus

Duas pessoas morreram e três foram baleadas após um tiroteio no Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Estado, na madrugada deste domingo (24). O caso aconteceu durante a ExpoSama 2023, em comemoração aos 479 anos da cidade.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, em nota, que foi abordada por populares durante patrulhamento nas imediações da festa. Eles alegaram aos militares que haviam dois homem baleados em um bar dentro do evento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro das vítimas, que acabaram evoluindo a óbito ainda no local.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, os agentes ouviram mais disparos de arma de fogo, sendo constatado que outros dois homens tinham sido atingidos. "Durante a ação, uma equipe da PM flagrou o momento do crime e viu o suspeito se evadindo com uma pistola na mão, sendo ele perseguido", comunicou.

Já no estacionamento do evento, o suspeito recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e apontou a arma para um policial militar, que revidou. "O indivíduo foi alvejado e com ele foi apreendida a pistola, dois carregadores e munições", acrescentou a corporação.

As duas vítimas dos disparos e o suspeito, também atingido, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Roberto Silvares.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 21 anos, foi autuado em flagrante duas vezes por homicídio e três vezes por tentativa de homicídio. "Assim que receber alta do Hospital, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus", informou.