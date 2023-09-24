Menina de 11 anos morre após se afogar em lagoa de Cachoeiro

Uma menina de 11 anos morreu afogada em uma lagoa na localidade de Timbó, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último sábado (23). A criança chegou a ser levada ao Pronto Atendimento Paulo Pereira, no bairro Baiminas, onde deu entrada após uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e veio a óbito.

Em nota, a Polícia Civil informou que o pai da menina esteve na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim na manhã deste domingo (24) onde relatou que sua filha estava sob responsabilidade da mãe desde o dia 20 de setembro. "Ficou acordado entregar a filha no dia 21 de setembro à noite, pois a menina não podia perder aula", complementou.

À corporação, o pai informou que não foi cumprido o acordo de receber a filha no dia marcado, e que no último sábado (23) ele teve a notícia de que sua filha estaria morta por afogamento em uma lagoa pertencente à família materna, na localidade de Timbó.

O corpo da menina foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. "A autoridade policial autorizou ao pai a liberação do corpo de sua filha para sepultamento. O caso seguirá sob investigação", comunicou.