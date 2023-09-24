Corpo de funcionário do Instituto Terra é encontrado no Rio Doce

Valmir estava desaparecido desde o dia 14 e foi encontrado morto no Rio Doce, em Baixo Guandu Crédito: Arquivo pessoal

​Um corpo foi encontrado no Rio Doce, no bairro Mauá, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (24). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima é Valmir de Souza, de 49 anos, que era funcionário do Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais. Ele estava desaparecido desde o último dia 14 . O corpo foi encontrado por um pescador.

Ainda segundo a PM, o corpo estava sem sinais de violência. A carteira e os documentos de Valmir também foram encontrados com ele. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil ainda não divulgou a causa da morte. Informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Por meio de nota, o Instituto Terra se solidarizou com os familiares e amigos do colaborador pela perda: "Há dois anos trabalhando no IT, Valmir foi um ótimo profissional e um colega de trabalho singular. Uma pessoa amiga e querida por todos. Sentimos muito e para sempre estará em nossos pensamentos, em nossas orações e na nossa história. Nada trará Valmir de volta, mas aguardamos respostas das autoridades para que possamos esclarecer seu desaparecimento e a forma como foi encontrado".