Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Homem sofreu perfurações na cabeça, nos braços e no dorso durante ataque em Linhares Crédito: Montagem | A Gazeta

Um homem de 30 anos, identificado como José Nilton de Jesus Nascimento, foi morto a tiros na localidade de Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Científica, a vítima apresentava 19 perfurações pelo corpo: cinco na cabeça, duas no braço direito, duas no braço esquerdo, duas no ombro direito e oito no dorso.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos chegaram de carro, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida, caído no chão.