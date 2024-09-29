Homem é morto a tiros em praça de Fundão na madrugada de domingo

Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Um homem morreu depois de levar tiros perto da praça de Timbuí, em Fundão, na madrugada deste domingo (29). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no trevo de acesso ao distrito, às margens da BR 101.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio. A vítima chegou a ser atendida por profissionais de duas ambulâncias do Samu e foi socorrida para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, mas não resistiu. Posteriormente, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passaria pelo processo de necropsia.

A PM informou ainda que, posteriormente, os militares receberam a informação de que um veículo possivelmente envolvido no crime havia se envolvido em um acidente na via federal, contudo ninguém foi detido.