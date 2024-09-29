Suspeito de roubo de carros em Minas Gerais é preso em Linhares

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde deste sábado (28) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com um carro roubado na cidade de Catuji, em Minas Gerais. De acordo com a corporação, durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e disse que esse foi o quarto veículo que ele levou em um período de 20 dias.
O indivíduo contou que efetuava os crimes utilizando uma chave micha. Segundo a PRF, o delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Carros de Minas, Eduardo Gil, entrou em contato e informou que o homem roubava veículos do mesmo modelo, Volkswagen Gol, e os trazia para o Espírito Santo para prováveis compradores.
Durante a fiscalização foi verificado que o suspeito tinha mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. Ele e o carro foram entregues à Delegacia Regional de Linhares.