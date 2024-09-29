Suspeito de roubo de carros em Minas Gerais é preso em Linhares

Assim como o suspeito, veículo roubado foi levado para a Delegacia Regional de Linhares

O indivíduo contou que efetuava os crimes utilizando uma chave micha. Segundo a PRF, o delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Carros de Minas, Eduardo Gil, entrou em contato e informou que o homem roubava veículos do mesmo modelo, Volkswagen Gol, e os trazia para o Espírito Santo para prováveis compradores.