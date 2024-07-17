Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em bar de Mantenópolis

Um homem de 33 anos, identificado como José Maria Vieira Junior, foi morto a tiros em um bar no Centro de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, no início da madrugada de terça-feira (16). Uma mulher de 30 anos, identificada também acabou baleada e foi socorrida. O suspeito conseguiu fugir.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que as vítimas estavam no estabelecimento quando o suspeito chegou, junto com um adolescente. Primeiro, ele começou uma discussão com a mulher e atirou contra ela. Depois, entrou no bar e disparou em José Maria. Em seguida, fugiu de bicicleta.
Quando os militares chegaram, a mulher estava ferida na calçada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, constatou a morte de José Maria e encaminhou a vítima ferida para o PA.
De acordo com apuração da TV Gazeta, a discussão inicial com a mulher pode ter sido motivada por questões relacionadas ao tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Mantenópolis. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", completou a corporação.