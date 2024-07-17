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Capturado em Vitória

Preso homem que aplicava golpes na compra de carros no Norte do ES

Matheus de Lima Oliveira era procurado pelos crimes de roubo, estelionato e por usar comprovantes falsos ao adquirir veículos em Sooretama e Rio Bananal
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 jul 2024 às 13:11

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 13:11

Matheus de Lima Oliveira, 24 anos, era procurado por aplicar golpes no Norte do Espírito Santo
Matheus de Lima Oliveira, 24 anos, era procurado por aplicar golpes no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Foi preso em Jardim da PenhaVitória, no último dia 11, Matheus de Lima Oliveira, de 24 anos, procurado por aplicar golpes nos municípios Sooretama e Rio Bananal, ambos na Região Norte do Espírito Santo. Ele tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, estelionato e uso de documento falso. De acordo com a Polícia Civil, o jovem estava aplicando os mesmos golpes quando foi capturado na Capital.
Além das cidades no Espírito Santo, também havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo que aconteceu em Serranópolis, Goiás. Matheus, que também usava o nome Frederico, aplicava golpes durante a compra de carros. Em um dos casos, noticiado por A Gazeta em maio deste ano, ele teria fechado o acordo para a compra de um veículo em Rio Bananal e levado o automóvel, porém, o comprovante do pagamento era falso.
A vítima, quando percebeu que não havia recebido os R$ 99 mil referente à venda do Chevrolet Celta, procurou a polícia. Ela tentou contato com Matheus, mas não teve sucesso. Na delegacia, foi informada que ele teria usado documentos falsos. 
Polícia Civil confirmou que Matheus foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa). "De acordo com as investigações, o indivíduo aplicava golpes na compra de veículos utilizando documentos falsificados e cheques roubados ou furtados, na região de Sooretama e Rio Bananal", diz nota da corporação. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
Preso homem que aplicava golpes na compra de carros no Norte do ES

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