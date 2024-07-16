Babá investigada por abusar de criança de 3 anos é presa na Grande Vitória

Celulares foram apreendidos e serão periciados pela polícia em busca de mais materiais Crédito: PCES/Divulgação

Uma mulher, investigada por abusar de uma criança de três anos e gravar vídeos dos atos libidinosos e enviá-los ao namorado, foi presa no bairro Aribiri, em Vila Velha . O crime aconteceu enquanto ela era babá da vítima, em Vitória.

O homem, que pedia pelas imagens, também foi apreendido pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no dia 8 de junho. O caso, entretanto, só foi divulgado na tarde desta terça-feira (16). Os nomes dos envolvidos não foram repassados para preservar a vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O pai e a madrasta desconfiaram de que havia algo errado após mudanças no comportamento da menina. Então, em uma madrugada, ao levar as crianças ao banheiro, a madrasta escutou barulhos insistentes vindos do celular da babá e, ao se aproximar, se deparou com a mensagem de cima, do namorado dela, pedindo imagens da garota, que citou nominalmente.

Aquilo ligou um alerta e, ao acessar o aparelho, a madrasta se deparou com um histórico de mais de um ano de mensagens, em que a babá se gravava com a criança e enviava ao namorado. Em diversas cenas, ela colocava a criança para manusear os seios dela com as mãos e boca, por exemplo. A mulher foi demitida.

Segundo a adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Gabriela Enne, a irmã mais velha, de 6 anos, contou que, em alguns momentos, via a babá registrando alguns vídeos da irmã, e que a babá colocava os seios para fora, mas a mulher pediu para que ela não contasse à família, porque daria doce para as crianças.

“Durante o cumprimento da prisão, ele (namorado) não quis se manifestar em sede policial, alegando que naquele momento estava sem advogado. Ele preferiu se manifestar em juízo, na audiência de custódia. E ela alegou que fazia tudo em forma de brincadeira, que nada tinha conteúdo sexual, mas verificando os vídeos e imagens, tem nítida conotação sexual, sim", explica.

"Chamar a atenção"

A delegada salientou ainda que, pelos registros de mensagens, tudo teria começado a partir da babá, em uma possível tentativa de chamar a atenção do namorado, com o qual aparenta ter um relacionamento abusivo. Entretanto, depois disso, o homem passou a insistir por mais imagens dela com a criança.

“Ela, em alguns momentos, dizia (por mensagem) que ele não dava muita atenção a ela, que ele só pedia vídeos e imagens da criança, e isso foi algo muito estranho de se ver. E ele, inclusive, já responde por um crime de lesão corporal, de Maria da Penha, em face de uma ex-namorada. É um homem bastante agressivo na forma de falar, de se manifestar, tanto com a babá, como também pelos relatos dessa outra namorada dele, através do boletim de ocorrência que tivemos acesso”, explicou a adjunta da DPCA.

Nas investigações, a polícia descobriu que o homem tinha acesso ao prédio, e que, em diversas ocasiões, a mulher descia para encontrá-lo na portaria, acompanhada das crianças. Após a demissão da babá, o casal passou a procurar e perseguir a família, comparecendo inclusive no prédio deles, em horários que a criança chegava com a van escolar, insistindo para que o pai e a madrasta não levassem o caso à polícia.

O inquérito policial foi finalizado na segunda-feira (16), com o iniciamento do casal por estupro de vulnerável e crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, de registro e encaminhamento de imagens de abuso de criança e adolescente. Eles estão presos preventivamente e aguardando o andamento do processo.