'Crime bárbaro': secretário fala do assassinato de mãe e filho na Serra

O marido de Priscila encontrou os corpos cobertos de sangue na varanda de casa na segunda-feira (15), em Nova Carapina I, na Serra . Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas foram atingidas principalmente na cabeça por um objeto que ainda não foi identificado.

"A Polícia Civil está engajada. Uma das prioridades é investigar esse crime, identificar os possíveis responsáveis e colocar esses monstros na cadeia" Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Em nota na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que ninguém havia sido preso.

Bilhete encontrado

Priscila dos Santos Deambrosio e Higor Gabriel de Ambrósio foram encontrados mortos na varanda de casa Crédito: Acervo familiar

O celular de Priscila desapareceu juntamente com algumas promissórias. Em relato aos policiais militares, o esposo da vítima afirmou que a mulher emprestava dinheiro a juros (agiotagem).

Além disso, outro ponto que chamou a atenção foi um bilhete foi encontrado embaixo do corpo de Priscila. As informações, que detalham uma verdadeira cena de terror, constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar

Apesar de citar sobre o bilhete encontrado, o documento redigido pela PM não detalha o que estava escrito no papel. Diz, apenas, que ele foi recolhido.

No local do crime, militares que atenderam a ocorrência disseram ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.