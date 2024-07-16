Mãe e filho mortos na Serra: celular e promissórias somem e bilhete é achado

Priscila dos Santos Deambrosio e Higor Gabriel Deambrosio foram encontrados na varanda de casa, cobertos de sangue Crédito: Acervo familiar

Além disso, outro ponto que chamou a atenção foi um bilhete encontrado embaixo do corpo de Priscila. As informações, que detalham uma verdadeira cena de terror, constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar

Apesar de citar sobre o bilhete encontrado, o documento redigido pela PM não detalha o que estava escrito no papel. Diz, apenas, que ele foi recolhido.

O marido de Priscila encontrou os corpos cobertos de sangue na varanda de casa. Conforme o boletim, as vítimas foram atingidas principalmente na cabeça por um objeto que ainda não foi identificado.

No local do crime, militares que atenderam a ocorrência disseram ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.

Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", disse a corporação.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.