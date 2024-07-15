Mãe e filho de 4 anos são assassinados em Nova Carapina I, na Serra

Mãe e filho foram assassinados em Nova Carapina I, na Serra Crédito: Daniel Marçal/Arquivo pessoal

Uma mulher de 35 anos e o filho dela, de 4 anos, foram encontrados mortos, em Nova Carapina I, na Serra, no final da tarde desta segunda-feira (15). O crime foi registrado como homicídio, segundo consta em boletim do Ciodes. Ainda não há informações sobre suspeitos ou possíveis motivações do crime.

Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos Deambrosio e Higor Gabriel Deambrosio, foram encontrados na varanda da casa, cobertos de sangue pelo marido da mulher e pai da criança. Devido à situação, a Polícia Militar não conseguiu identificar o tipo de objeto utilizado para cometer os crimes, entretanto, os militares relataram que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.

À polícia, o marido de Priscila disse suspeitar que a única explicação para o crime, seria o fato da esposa trabalhar com empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem).

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.