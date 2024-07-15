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Duplo homicídio

Mãe e filho de 4 anos são assassinados em Nova Carapina I, na Serra

Os corpos teriam sido encontrados na varanda da casa, cobertos de sangue. A polícia foi ao local e confirmou os óbitos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 jul 2024 às 19:10

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 19:10

Mãe e filho foram assassinados em Nova Carapina I, na Serra
Mãe e filho foram assassinados em Nova Carapina I, na Serra Crédito: Daniel Marçal/Arquivo pessoal
Uma mulher de 35 anos e o filho dela, de 4 anos, foram encontrados mortos, em Nova Carapina I, na Serra, no final da tarde desta segunda-feira (15). O crime foi registrado como homicídio, segundo consta em boletim do Ciodes. Ainda não há informações sobre suspeitos ou possíveis motivações do crime. 
Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos Deambrosio e Higor Gabriel Deambrosio, foram encontrados na varanda da casa, cobertos de sangue pelo marido da mulher e pai da criança. Devido à situação, a Polícia Militar não conseguiu identificar o tipo de objeto utilizado para cometer os crimes, entretanto, os militares relataram que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.
À polícia, o marido de Priscila disse suspeitar que a única explicação para o crime, seria o fato da esposa trabalhar com empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem).
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Atualização

16/07/2024 - 10:30
Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Priscila tem 35 anos, e não 34, como informado anteriormente. A grafia do sobrenome dela e do nome do filho também foram atualizadas.

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