Menos de um mês após confronto com mortes, outro tiroteio é registrado em Vitória

Gurigica foi palco de um tiroteio que assustou moradores em Vitória Crédito: Fernando Estevão

Mais uma troca de tiros foi registrada em Vitória durante a manhã desse domingo (14). Os disparos, desta vez, aconteceram no bairro Gurigica e moradores ficaram assustados. A Polícia Militar confirmou o incidente ao chegar no local.

Apesar das informações e do patrulhamento feito pela corporação, não houve prisões. O medo e a insegurança é uma constante entre os moradores, que por vezes se veem em meio aos tiroteios. O mais recente deles, e de grandes proporções, ocorreu na madrugada e manhã de 29 de junho, quando por cinco horas criminosos entraram em confronto armado no Morro do Jaburu e deixaram o sábado em clima de guerra.

Os tiros foram efetuados na disputa por território e controle do tráfico de drogas da região entre criminosos do Bairro da Penha e São Benedito, segundo a Polícia Militar. O conflito se estendeu não só pelo espaço que queriam dominar e chegou até as avenidas Vitória, Cezar Hilal e Leitão da Silva.

Conforme o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, os invasores eram do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que possui a frente da maior parte do tráfico na Capital e em outras cidades do Estado. O alvo era uma área que hoje é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

No duelo entre as facções, um homem morreu. Com a baixa, os integrantes do PCV tentaram deixar o morro, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar, gerando um novo confronto com o dia amanhecendo.

Um homem de 23 anos, identificado como Rayner Rodrigues Silva, foi baleado durante o confronto. Em menos de três horas, outros tiros, dessa vez na Escadaria do Trabalhador, no bairro Bonfim, deixaram três moradores baleados.

Dois deles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e outro para o PA da Praia do Suá. Eles foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil, por não terem pendências com a Justiça.

Ações de combate

Logo após o tiroteio no dia 29 de junho, o secretário deu uma entrevista a TV Gazeta, onde foi questionado a estratégia que seria adotava para evitar novos confrontos. Em destaque, foram citadas as prisões das lideranças do crime e o trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, que, nas palavras dele, "consegue realizar prisões de líderes de organizações criminosas sem disparar um tiro sequer".