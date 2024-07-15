Menos de um mês após confronto com mortes, outro tiroteio é registrado em Vitória

Mais uma troca de tiros foi registrada em Vitória durante a manhã desse domingo (14). Os disparos, desta vez, aconteceram no bairro Gurigica e moradores ficaram assustados. A Polícia Militar confirmou o incidente ao chegar no local.
Apesar das informações e do patrulhamento feito pela corporação, não houve prisões. O medo e a insegurança é uma constante entre os moradores, que por vezes se veem em meio aos tiroteios. O mais recente deles, e de grandes proporções, ocorreu na madrugada e manhã de 29 de junho, quando por cinco horas criminosos entraram em confronto armado no Morro do Jaburu e deixaram o sábado em clima de guerra.
Os tiros foram efetuados na disputa por território e controle do tráfico de drogas da região entre criminosos do Bairro da Penha e São Benedito, segundo a Polícia Militar. O conflito se estendeu não só pelo espaço que queriam dominar e chegou até as avenidas Vitória, Cezar Hilal e Leitão da Silva.
Conforme o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, os invasores eram do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que possui a frente da maior parte do tráfico na Capital e em outras cidades do Estado. O alvo era uma área que hoje é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).
No duelo entre as facções, um homem morreu. Com a baixa, os integrantes do PCV tentaram deixar o morro, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar, gerando um novo confronto com o dia amanhecendo.
Na nova troca de tiros, mais três suspeitos morreram. Segundo a PM, onze homens foram detidos e 14 armas foram apreendidas, além de carregadores e munições. O caso foi considerado uma "operação de guerra" pelo secretário estadual de Segurança Pública, Eugênio Ricas.
Os tiros no Morro do Jaburu aconteceram um pouco mais de um mês depois de quatro pessoas terem sido baleadas em confronto entre traficantes e a polícia no dia 18 de maio. O primeiro confronto aconteceu às 2h30 da manhã, em São Benedito, quando a polícia realizava patrulhamento.
Um homem de 23 anos, identificado como Rayner Rodrigues Silva, foi baleado durante o confronto. Em menos de três horas, outros tiros, dessa vez na Escadaria do Trabalhador, no bairro Bonfim, deixaram três moradores baleados.
Dois deles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e outro para o PA da Praia do Suá. Eles foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil, por não terem pendências com a Justiça.
Ações de combate
Logo após o tiroteio no dia 29 de junho, o secretário deu uma entrevista a TV Gazeta, onde foi questionado a estratégia que seria adotava para evitar novos confrontos. Em destaque, foram citadas as prisões das lideranças do crime e o trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, que, nas palavras dele, "consegue realizar prisões de líderes de organizações criminosas sem disparar um tiro sequer".
"A estratégia tem sido fazer prisões qualificadas e nós temos conseguido. Como a prisão do líder da organização criminosa, desestrutura a lógica do poder do tráfico de drogas, muitas vezes, acaba acontecendo isso aí", se referindo aos confrontos do fim de semana.