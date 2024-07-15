Morto perto de condomínio em Vitória era vendedor e lutador de jiu-jítsu

O vendedor foi morto em um beco próximo a uma creche e um conjunto habitacional. Alguns tiros atingiram a unidade escolar. Vizinhos contaram que ouviram mais de sete disparos. A vítima foi baleada principalmente no tórax e na cabeça. A Polícia Militar disse que foi acionada após receber a informação de disparos de arma de fogo efetuados próximo a um condomínio. A equipe foi ao local, mas a vítima já estava morta, caída no chão.