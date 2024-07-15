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Crime em Jardim Camburi

Morto perto de condomínio em Vitória era vendedor e lutador de jiu-jítsu

PM foi acionada após receber a informação de disparos de arma de fogo próximo ao conjunto residencial e a uma creche; Amynthas Ramos Netto, de 38 anos, era vendedor e lutador
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 jul 2024 às 09:14

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 09:14

Amynthas Ramos Netto, de 38 anos
Amynthas Ramos Netto, de 38 anos Crédito: Acervo Pessoal
O homem morto a tiros na noite de sábado (13) em Jardim Camburi, Vitória, foi identificado como o vendedor e lutador de jiu-jítsu, Amynthas Ramos Netto, de 38 anos. Ele estava de bicicleta quando foi assassinado. Amigos contaram à reportagem da TV Gazeta que a vítima já disputou algumas competições no Espírito Santo.
O vendedor foi morto em um beco próximo a uma creche e um conjunto habitacional. Alguns tiros atingiram a unidade escolar. Vizinhos contaram que ouviram mais de sete disparos. A vítima foi baleada principalmente no tórax e na cabeça. A Polícia Militar disse que foi acionada após receber a informação de disparos de arma de fogo efetuados próximo a um condomínio. A equipe foi ao local, mas a vítima já estava morta, caída no chão.
A família do vendedor e lutador esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória no domingo (14), para liberação do corpo, mas não quiseram conversar com a reportagem da TV Gazeta.
Em nota enviada à reportagem nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil informou que nenhum suspeito havia sido preso até a última atualização desta matéria, e o caso estava sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta
Morto perto de condomínio em Vitória era vendedor e lutador de jiu-jítsu

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