Homem é morto a tiros perto de condomínio em Vitória

TV Gazeta apurou que Um homem de 38 anos foi encontrado morto a tiros, na noite de sábado (13), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A Polícia Militar foi acionada após receber a informação de disparos de arma de fogo efetuados próximo a um condomínio. A equipe foi ao local, mas a vítima já estava morta, caída no chão. A reportagem daapurou que a vítima foi o vendedor e lutador de jiu-jítsu, identificado como Amynthas Ramos Neto.

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o vendedor foi morto em um beco, próximo a uma creche e um conjunto habitacional. Os tiros atingiram o tórax e a cabeça da vítima.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O nome do homem assassinado não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.