Homem é preso por agredir a ex-mulher após invadir a casa dela no ES

Um homem de 33 anos foi preso após agredir a ex-mulher, de 30 anos, na madrugada deste domingo (14) no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui , Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, ele invadiu a casa e destruiu objetos.

No local, a vítima foi encontrada coberta de sangue com diversas lesões. Ela contou aos policiais que estava em casa dormindo com os três filhos e atual namorado, que é cadeirante, quando o ex-marido invadiu a casa, quebrando objetos e a agredindo com chutes e socos.

O homem teria tentado ainda agredir o namorado da vítima, mas ela conseguiu impedi-lo. O homem foi contido por populares até a chegada da polícia e levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.