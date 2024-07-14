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Região Sul

Homem é preso por agredir a ex-mulher após invadir a casa dela no ES

Segundo a Polícia Militar, mesmo detido, ele continuou a ameaçar a vítima, que foi hospitalizada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jul 2024 às 14:00

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 14:00

Um homem de 33 anos foi preso após agredir a ex-mulher, de 30 anos, na madrugada deste domingo (14) no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui, Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, ele invadiu a casa e destruiu objetos. 
No local, a vítima foi encontrada coberta de sangue com diversas lesões. Ela contou aos policiais que estava em casa dormindo com os três filhos e atual namorado, que é cadeirante, quando o ex-marido invadiu a casa, quebrando objetos e a agredindo com chutes e socos. 
O homem teria tentado ainda agredir o namorado da vítima, mas ela conseguiu impedi-lo. O homem foi contido por populares até a chegada da polícia e levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.
O agressor, segundo a Polícia Militar, disse dentro da delegacia diversas vezes que sairia e "cometeria o mesmo crime ou até pior". O nome dele não foi divulgado. A mulher foi levada para o Hospital Doutor Aluísio Filgueiras.

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