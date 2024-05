Polícia procura suspeito de aplicar golpes em compras de carros no ES

Matheus de Lima Oliveira, de 23 anos, possui mandado de prisão por esse tipo de crime em Goiás e é suspeito de aplicar golpes em Rio Bananal, Cariacica e outros municípios capixabas

Um jovem de 23 anos é suspeito de aplicar golpes em compras de veículos e está sendo procurado pela Polícia Civil de Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo . A corporação informou que Matheus de Lima Oliveira teria cometido o crime no município e em outras cidades do Estado. Contra ele consta um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo que aconteceu em Serranópolis, Goiás .

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, uma das vítimas, moradora de Rio Bananal, compareceu à delegacia para realizar uma denúncia referente a um crime de golpe. Ela informou que anunciou a venda de um Chevrolet Celta em um site de compra e venda de veículos e fechou um acordo com um homem que se identificou como pai do suspeito, que reside em Nova Venécia.

Durante a negociação, o pai do comprador informou que o filho iria pessoalmente verificar o veículo. Isso aconteceu no dia 8 de maio, quando Matheus demonstrou interesse em finalizar a compra no valor de R$ 99 mil. O suspeito, então, enviou o comprovante do pagamento com o valor total para a vítima, que entregou o Celta, acreditando que havia recebido o dinheiro.