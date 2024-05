Mesma família: veja as vítimas de acidente com morte na BR 101 em Ibiraçu

Vítimas moravam em Linhares e saíram de Vitória para retornarem para casa; Ariely Loureiro morreu no local e as irmãs e o cunhado dela foram levados para hospitais

O acidente entre um carro e uma caminhonete na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, registrado na tarde desta terça-feira (21), matou Ariely Loureiro, de 43 anos. Também estavam no Toyota Corolla duas irmãs dela: Helen e Araceli Loureiro, e o marido de Helen, conhecido como Zé Rangel, que estava conduzindo o veículo. Os três ficaram gravemente feridos e precisaram ser encaminhados para hospitais.