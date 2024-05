Dias de folga

Governo do ES divulga pontos facultativos até dezembro; veja datas

Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (22) define quais os pontos facultativos previstos para o restante do ano

Palácio Anchieta, sede do Poder capixaba, em Vitória. (Ricardo Medeiros)

O governo do Espírito Santo definiu quais são pontos facultativos previstos para os servidores públicos do Estado até o fim de 2024. As datas constam num decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (22), que também contém feriados nacionais e municipais deste ano. Confira abaixo.

24 de maio, (ponto facultativo) - sexta-feira;

30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo) - quinta-feira;

31 de maio, (ponto facultativo) - sexta-feira;

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional) - sábado;

8 de setembro, Nossa Senhora da Vitória / Aniversário de Vitória (feriado nos municípios em que a data é considerada feriado municipal) - domingo;

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) - sábado;

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo) - segunda-feira;

2 de novembro, Finados (feriado nacional) - sábado;

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional) - sexta-feira;

24 de dezembro, (ponto facultativo) - terça-feira;

25 de dezembro, Natal (feriado nacional) - quarta-feira;

31 de dezembro, (ponto facultativo) - terça-feira.

O decreto publicado nesta quarta-feira (22) altera o último decreto de pontos facultativos, de dezembro de 2023, que não considerava o dia 30 de maio (Corpus Christi) como ponto facultativo. Como explicado pelo jornal Valor Econômico, em apenas 14 capitais, incluindo Vitória, a data religiosa é feriado. Nacionalmente, a data é ponto facultativo, conforme o calendário divulgado pelo governo federal todos os anos.

Além dos pontos facultativos estabelecidos no decreto, nesta quinta-feira (23) é comemorado o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e também não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.

