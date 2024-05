Homem é preso suspeito de matar ex-cunhado por vingança em Pinheiros

Investigações apontaram que o homem e a vítima tiveram uma desavença após uma briga familiar; suspeito negou envolvimento

Um homem de 28 anos foi preso durante uma operação policial no bairro Vila Nova, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última terça-feira (21), por ser o principal suspeito de assassinar a tiros o ex-cunhado dele, Lucivaldo Costa Santiago, de 38 anos. O crime aconteceu em março de 2021, na zona rural do município, e o nome do indivíduo não foi divulgado.