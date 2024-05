Explosão assusta participantes durante chá revelação em Linhares; vídeo

Fato aconteceu quando a fumaça azul foi utilizada para revelar o sexo do bebê; pai da criança teve queimaduras leves na orelha e no pescoço

Participantes de um chá revelação levaram um susto após uma explosão na tarde do último domingo (19), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em um registro enviado pela família à reportagem de A Gazeta, é possível observar que o fato aconteceu quando a fumaça azul foi utilizada para revelar o sexo do bebê, que se chamará Aquiles.