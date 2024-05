Com 4 tiros

'Lugar e hora errados', diz família de mulher morta a tiros em Colatina

Katiany Ferreira Will foi atingida e morta por quatro tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, na madrugada desta terça-feira (21)

Local onde Katiany Ferreira Will foi morta e duas adolescentes foram feridas no bairro Bela Vista, em Colatina. (Heriklis Douglas)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

No lugar e na hora errados. É o que acredita a família de Katiany Ferreira Will, atingida e morta com quatro tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). Além da dona de casa, que tinha 39 anos, duas adolescentes, de 15 e 16 anos, foram feridas por dois homens encapuzados e armados que invadiram a casa onde elas estavam.

Em entrevista à TV Gazeta, Rita de Cássia Ferreira, mãe da vítima, contou que a filha era uma pessoa boa e não tinha envolvimento com drogas. Era Katiany que cuidava da mãe após a morte do irmão.

Ela não era uma menina ruim [...]. Depois que o irmão dela morreu, era ela quem cuidava de mim. Nunca pensei que isso ia acontecer um dia [...], ela estava na hora errada [...], deram tiros, que acertaram duas meninas, mas ela, tadinha... Rita de Cássia Ferreira • Mãe de Katiany

Rita de Cássia Ferreira, mãe de Katiany. (Heriklis Douglas)

Katiany era mãe de cinco filhas e avó de quatro netos. Para uma das filhas da vítima, que não quis ser identificada, a maior dor é saber que os netos não conhecerão a avó.

"Mãe é mãe, então é um sentimento que nem sei explicar. Foram 18 anos ao lado dela [...], deixa uma saudade para a gente, para os netos, que estão crescendo agora e que não vão ter aquela convivência, não vão conhecer a avó e a mãe maravilhosa que ela era", disse a filha à TV Gazeta.

Segundo a filha, a mãe gostava de sair para beber, mas sempre ligava para dizer onde estava.

Ela bebia, saía, curtia, mas sempre chegava, dava uma satisfação, falava onde estava [...], e foi praticamente o que aconteceu. Creio que ela estava no lugar e na hora que não era para estar X • Filha de Katiany

O crime

Katiany tinha 39 anos e foi assassinada, a tiros em Colatina. (Reprodução | Redes Sociais)

Katiany Ferreira Will, de 39 anos, foi morta a tiros após dois homens encapuzados e armados invadirem a casa onde ela estava no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Estado, na madrugada desta terça-feira (21). Duas adolescentes, que também estavam na casa, ficaram feridas. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Katiany foi atingida por quatro disparos e morreu no local.

A dona do imóvel contou para a PM que a vítima era uma amiga, e as duas jovens feridas são suas filhas. Uma das meninas tem 15 anos e foi baleada no braço esquerdo e no peito, e a outra, de 16 anos, acabou atingida nas pernas. Já Katiany foi encontrada sem sinais de vida, sentada em uma cadeira.

A proprietária da casa disse aos policiais que as vítimas estavam tomando cerveja, quando ouviram um barulho. Depois de algum tempo, ouviram uma pessoa ordenando: “Abre a porta que é a polícia”. Elas se recusaram e os homens, então, arrombaram a porta da residência.

Ainda conforme relato da mulher, os dois homens estavam com toucas ninjas, um deles com roupa camuflada do exército e o outro de camisa preta. Após entrarem na residência, eles realizaram disparos na direção das mulheres.

As duas adolescentes atingidas foram socorridas e levadas para o hospital. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde delas.

Com informações da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta

