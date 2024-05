Brilhou

Atleta capixaba conquista título de jiu-jítsu nos EUA e mira o Mundial

Natural de Coqueiral, em Aracruz, José Matheus Marchi Peixoto, de 25 anos, brilhou no cenário internacional ao conquistar duas medalhas de ouro no Baton Rouge Internacional Open

1 min de leitura min de leitura

José Matheus conquistou duas medalhas de ouro na competição . (Divulgação)

O jovem capixaba José Matheus Marchi Peixoto, de 25 anos, conquistou duas medalhas de ouro no campeonato de jiu-jítsu Baton Rouge Internacional Open, realizado na Louisiana, EUA. O atleta, natural de Coqueiral, em Aracruz, somou pontos importantes no ranking mundial com o bom desempenho na competição que aconteceu neste último fim de semana.

Representando a equipe Checkmat, o faixa marrom se consagrou campeão nas categorias meio pesado e absoluto. Agora, o atleta se prepara para disputar o mundial da IBJJF, que ocorrerá na Califórnia, EUA, entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

José Matheus está terminando sua preparação para o campeonato em academia localizada na cidade de Daphne, no Alabama. "Vim para os Estados Unidos para lutar algumas competições, mas com foco principal no mundial, que acontece já na próxima semana. Estou feliz com minha performance e confiante em buscar mais esse importante título para minha carreira", comentou.

O capixaba iniciou no jiu-jítsu com apenas 11 anos, e hoje acumula uma série de importante títulos. Ele é bicampeão Sul Brasileiro pela CBJJ, pentacampeão do Curitiba Internacional Open pela IBJJF, e campeão do São Leopoldo Open pela IBJJF. Além disso, ele conquistou duas vezes o título do Floripa Internacional Open pela IBJJF, foi campeão do Camboriú Open pela IBJJF e venceu o Campeonato Sul Americano da AJP.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta