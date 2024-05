Vem aí

Inscrições abertas para a 33ª edição da Corrida Dez Milhas Garoto

Uma das mais tradicionais corridas de rua do país acontecerá no dia 29 de setembro em Vila Velha, com premiações que somam R$ 200 mil

4 min de leitura min de leitura

Dez Milhas Garoto chega a sua 33ª edição. (Zoom Filmes/Garoto)

As inscrições para a 33ª Dez Milhas Garoto estão abertas. A corrida, que é uma das mais tradicionais do calendário nacional, acontece no dia 29 de setembro. Além da prova principal, que reúne atletas profissionais e amadores, incluindo alguns dos principais nomes do esporte de elite no país e no mundo, no dia 28 acontecem a 21ª Corrida Garotada - para crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos - e a 3ª Cachorrida - voltada a pets e seus tutores.

O percurso de 16 quilômetros da prova segue passando pela Avenida da Praia e por alguns dos principais pontos turísticos de Vila Velha, como a Terceira Ponte e o Convento da Penha. A largada acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada é na Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha, que neste ano completa 95 anos de existência. Já a Corrida Garotada e Cachorrida acontecem no estacionamento do Shopping Vitória em horários diferentes.

Este ano, a organização espera chegar a 16 mil pessoas inscritas na Dez Milhas Garoto, além de 3.000 para a Corrida Garotada e 900 na Cachorrida. A premiação do evento, que soma mais de R$ 200 mil, tem reconhecimento especial para brasileiros e colaboradores da Garoto que completam o circuito em menor tempo geral.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro pelos sites www.dezmilhasgaroto.com.br, www.corridagarotada.com.br e www.cachorrida.com.br.

A corrida

32° Dez Milhas Garoto teve brasileiro como vencedor no masculino . (Ricardo Medeiros)

A largada da prova principal da 33ª Dez Milhas Garoto acontece a partir das 7h por ordem de categorias - cadeirante; elite feminino; elite masculino; atleta com deficiência; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.

Os corredores mais bem colocados recebem uma premiação em dinheiro de acordo com suas categorias: atletas que completarem o circuito em menor tempo geral, melhores capixabas, colaboradores da Garoto mais bem colocados e melhores cadeirantes. A premiação para os primeiros brasileiros será de R$ 20 mil. Para atletas da Garotada haverá a entrega de medalhas e sorteio de brindes.

A corrida conta com um dos percursos mais bonitos do Brasil, com passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo – como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A prova vai começar na Avenida Dante Michelini - Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada será em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha.

Serviço

33ª Dez Milhas Garoto

Data: 29 de setembro de 2024



Horário da largada: A partir das 7h



Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi



Inscrições até 10 de setembro pelo site www.dezmilhasgaroto.com.br



Entrega do kit: 26, 27 e 28 de setembro de 2024 das 9h às 19h e 23 de setembro de 2023 das 8h às 16h na Fábrica da Chocolate Garoto - Praça Meyerfreund, 1 - Glória - Vila Velha - Espírito Santo.

Valores da inscrição

Individual: R$ 99,00



Pelotão Premium: R$ 250,00



Combo Família: Combo 1: 1 Adulto + 1 Criança - valor total da inscrição: R$125,00; Combo 2: 1 Adulto + 2 Crianças - valor total da inscrição: R$155,00; Combo 3: 1 Adulto + 3 Crianças - valor total da inscrição: R$174,00.



21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024



Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá - Vitória a partir das 9h



Inscrições pelo site www.corridagarotada.com.br



Valor da inscrição: R$ 50,00 (individual)



Entrega do kit: A Entrega do kit de participação será realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2024 das 9h às 19h na Fábrica da Chocolates Garoto - Praça Meyerfreund, 1 - Glória - Vila Velha - Espírito Santo.

Percursos por idade

6 e 7 anos - 200 m



8 e 9 anos - 400 m



10 a 13 anos - 800 m



14 a 17 anos - 1.600 m



2ª Cachorrida

Data: 28 de setembro de 2024



Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória - Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) - Enseada do Suá - Vitória, a partir das 6h50



Inscrições pelo site: www.cachorrida.com.br



Valor da Inscrição: R$ 45,00 (a dupla)



Entrega do kit: A entrega do kit de participação será realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2024 das 9h às 19h na Fábrica da Chocolates Garoto - Praça Meyerfreund, 1 - Glória - Vila Velha - Espírito Santo.

Especificações de participantes

As pessoas acompanhadas de seus cães doravante são denominadas DUPLA = ATLETA + CÃO, e poderão se inscrever em duas categorias, na corrida e na caminhada. Ambas têm uma distância aproximada de 1.609m.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta