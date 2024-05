Capixaba Hugo Cibien espera ritmo forte na 2ª etapa da Stock Series

Piloto vai correr no Autódromo Internacional Zilma Beux, no Paraná, nos dias 18 e 19 de maio, e afirma que a estratégia é acelerar

A atual temporada da Stock Series, categoria de acesso para a Stock Car, vai desembarcar em Cascavel, Paraná, neste final de semana. Nos dias 18 e 19 de maio, acontece a 2ª etapa de 2024 no Autódromo Internacional Zilma Beux, uma das pistas mais velozes e desafiadoras do calendário.

O piloto capixaba Hugo Cibien, que está disputando a Stock Series pela segunda temporada , estará no grid e já tem estratégia traçada para ter um bom desempenho. "Alta velocidade e equilíbrio entre desgaste e desempenho dos pneus para subir no pódio", revela.

Na 1ª etapa da temporada, em Interlagos, Hugo Cibien sofreu uma batida logo na primeira volta do segundo dia de corrida, fazendo com que o piloto abandonasse o resto da disputa.

Após o resultado, Cibien conta que está preparado e com boas expectativas para mais uma etapa do campeonato. “A equipe está trabalhando muito para a pista de Cascavel e o carro estará pronto nos próximos dias e já segue para o Paraná. Já deixamos para trás o acidente da primeira etapa e agora é focar nas próximas corridas. Estamos confiantes”, diz o piloto.

Desafios da pista

Entre as oito curvas do circuito de Cascavel destaca-se o Bacião, que é um trecho de raio longo, inclinada em 180º e que surge depois de uma reta em descida, fazendo com que a aproximação ocorra em alta velocidade. Essa é considerada uma das curvas mais desafiadoras do calendário nacional pelos pilotos.

“Cascavel é uma pista de altíssima velocidade, com quase todas as curvas para um lado só, que proporciona o desgaste dos pneus devido à força repetidas que os carros sofrem na maioria das curvas do circuito. Para esse desafio, procuraremos um acerto equilibrado entre desgaste e desempenho dos pneus do lado direito para não sofrermos no fim da corrida”, diz o piloto capixaba.