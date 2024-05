Hora da verdade

Com capixaba Didi, Seleção de basquete é convocada para o Pré-Olímpico

O treinador Aleksandar Petrovic escolheu os 17 atletas que irão representar o Brasil na busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris

Seleção Brasileira de basquete tem missão difícil no Pré-Olímpico. (CBB/Divulgação)

A Seleção Brasileira está convocada para a disputa do Pré-Olímpico. O treinador Aleksandar Petrovic selecionou os 17 atletas que vão representar o Brasil na competição que acontece em Riga, na Letônia, entre os dias 3 a 7 de julho, e que vale a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Entre os convocados, está o capixaba Didi Louzada. O ala do Flamengo retorna a Seleção após ter sido cortado da Copa do Mundo em setembro de 2023 devido uma lesão. Os atletas se apresentam no dia 10 de junho para treinamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

A base do elenco é praticamente a mesma do Mundial, com as adições de João Marcelo “Mãozinha”, Gui Deodato, Elinho Corazza, Alexey Borges e Raulzinho, que também desfalcou o Brasil na competição. "É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para a disputa do Pré-Olímpico. Esse será o meu quarto torneio, e ele é muito específico. Temos que ter atenção, principalmente no primeiro jogo, contra Montenegro, para podermos buscar uma vaga na semifinal e escapar da Letônia neste estágio", citou Petrovic.

O Brasil está no Pré-Olímpico ao lado de Montenegro e Camarões na primeira fase. No cruzamento das semifinais, pode encarar Letônia, algoz da Seleção na Copa do Mundo, Filipinas ou Geórgia. Vale lembrar que apenas o campeão se classifica para Paris 2024.

Amistosos

Após os treinos em Blumenau, o Brasil viaja para a Europa, onde fará três amistosos antes do Pré-Olímpico. No dia 24, pega a Polônia. Já no dia 26, o rival será a Croácia. Ambos os jogos em Opatija, na Croácia. No dia 28, será a vez de encarar a Eslovênia na casa do rival, na capital Liubliana.

O Pré-Olímpico terá a transmissão da ESPN Brasil. Os duelos amistosos ainda terão horários e transmissões definidas para o Brasil.

Convocação

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP



Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE



Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Elinho Corazza - Corinthians-BRA



Raulzinho - Free agent

Georginho - RatioPharm Ulm-ALE



Didi Louzada - Flamengo- BRA



Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP



Leo Meindl - Tokyo-JPN



Gui Deodato - Flamengo-BRA



Gui Santos - Golden State Warriors-EUA



Lucas Dias - Sesi Franca-BRA



Gabriel Jaú - Flamengo-BRA



Tim Soares - Nagoya-JPN



Bruno Caboclo - Partizan-SRB



João Marcelo “Maozinha” - Free Agent



Cristiano Felicio - CB Granada-ESP



