Morre Roberto Valadão, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, aos 85 anos

Morreu aos 85 anos, nesta quarta-feira (22), o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Valadão Almokdice. Além de deputado estadual e federal, o político foi vereador e um das principais lideranças do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no país.



Ele estava internado em um hospital particular do município, tratando de uma anemia. Por conta da idade, teve complicações e não resistiu. O político era viúvo e deixa cinco filhos. O velório será às 12h, no Cemitério Park, no bairro IBC, e o sepultamento acontecerá às 17h.