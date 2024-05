Luto

Michel Temer e lideranças políticas do ES lamentam morte de Roberto Valadão

Ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim morreu aos 85 anos, nesta quarta-feira (22); líderes políticos lembraram de seu legado de luta pela democracia e desenvolvimento do município no Sul capixaba e do Estado

Roberto Valadão Almokdice. (Divulgação )

Lideranças políticas do Espírito Santo e do Brasil lamentaram a morte de Roberto Valadão Almokdice, aos 85 anos, nesta quarta-feira (22), e lembraram de seu legado de luta pela democracia e desenvolvimento da cidade de Cachoeiro de Itapemirim e do Estado.

Valadão foi, por duas vezes, prefeito do município no Sul capixaba, deputado estadual, federal, vereador e uma das principais lideranças do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no país. Ele estava internado em um hospital particular, tratando de uma anemia. Por conta da idade, teve complicações e não resistiu. O político era viúvo e deixa cinco filhos. O velório acontece no Cemitério Park, no bairro IBC, e o sepultamento será às 17h.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), manifestou, por meio de suas redes sociais, pesar pela morte do político e luto no Estado por três dias.

Governador divulgou nota de pesar . (Divulgação )

Atual prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB) também divulgou uma nota em homenagem ao ex-prefeito. “Com imensa tristeza, recebi a notícia do falecimento do ex-prefeito de nossa cidade, senhor Roberto Valadão. Meus sentimentos à família e que Deus conforte a todos neste momento de dor. Valadão contribuiu significativamente para nossa Cachoeiro; em sua homenagem, decreto luto oficial de 3 dias.”

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), que também foi prefeito do município, lembrou da participação de Valadão no crescimento da cidade. "Valadão contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo como deputado estadual, como deputado federal e para o progresso de Cachoeiro de Itapemirim. Neste momento difícil e delicado, me solidarizo e desejo força, coragem e muita união aos familiares e amigos", divulgou em sua rede social.

O presidente do Diretório Municipal do MDB de Cachoeiro de Itapemirim, Rogério Athayde, ressaltou que a emedebista foi a maior liderança política do partido e hoje é lembrado pelos amigos por seu legado. “Cachoeiro hoje se despede de sua maior liderança política...Combateu a ditadura. Lutou pela democracia. Acolheu sempre as pessoas...Valorizou o funcionalismo público. Incentivador da educação pública de qualidade e na valorização do magistério. Com sua voz mansa e forte sempre esteve ao lado do povo, caminhando junto para buscar soluções políticas e públicas que alcançasse a todos."

Mensagem de ex-presidente da República

Athayde ainda informou que o MDB Nacional, na pessoa do ex-presidente da República Michel Temer, também enviou a seguinte mensagem: "Peço transmitir meus sentimentos à família. Meus e certamente de todos os emedebistas. E dos brasileiros que conheceram esse grande homem público".

Roberto Valadão enquanto deputado estadual de 1979 a 1983. (Tonico/Divulgação Arquivo Centro Memória Ales)

O presidente do Diretório Municipal do partido acrescentou: "Outros ícones do MDB também já ecoam e reverberam esse mesmo sentimento de pesar e de reconhecimento da figura pública e do legado que deixa para o MDB e para o povo cachoeirense e capixaba. Por onde politicamente passou, deixou sua marca com trabalho, dedicação e valorização da democracia. O MDB capixaba e, em especial, o MDB Cachoeiro e todos os emedebistas hoje já estão com saudades da boa prosa política do guerreiro... A nós, cabe desejar aos familiares, amigos e emedebistas força nesse momento e entender que a figura política de Roberto Valadão não acaba aqui, seguirá como exemplo para os que estão por vir”.

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que atualmente comanda o diretório estadual do MDB, escreveu logo cedo em sua rede social: "Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Com profundo pesar lamentamos o falecimento do amigo, lider e grande referência Roberto Valadão. Quadro histórico do MDB, com contribuições significativas para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo e da democracia brasileira".

O ex-governador do Estado Paulo Hartung também lamentou a morte de Valadão. "É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do amigo Roberto Valadão, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e um militante importante na luta pela redemocratização do país. Meus sentimentos aos familiares e amigos", divulgou à imprensa.

