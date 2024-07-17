Suspeito rouba celular de jovem e acaba amarrado em avenida de Cariacica

Um homem de 36 anos acabou amarrado e detido na tarde de terça-feira (16), na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, após roubar o celular de uma mulher de 21 anos. A jovem contou à Polícia Militar que andava por uma rua do bairro Santa Fé quando foi surpreendida pelo suspeito, que estava em uma bicicleta e tinha uma faca.
O criminoso, identificado como Ailson Felintro da Silva, ameaçou esfaquear a jovem. Depois de entregar o aparelho, a vítima gritou por socorro e correu atrás do suspeito. Pessoas que estavam na rua conseguiram segurar o homem e o celular foi devolvido à vítima.
Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe estava em patrulhamento no bairro quando foi abordada por pessoas informando que havia um homem amarrado e detido pela população na Expedito Garcia. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por "roubo majorado mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca". Depois, foi encaminhado ao presídio.