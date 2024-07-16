Casa na Serra onde mãe e filho foram mortos passa por nova perícia

Mãe e filho estavam cobertos de sangue na varanda da casa da família. Segundo boletim policial, os dois foram atingidos principalmente na cabeça por um objeto que ainda não foi identificado. Os corpos passam por análises da perícia da Polícia Científica.

O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local do crime nesta terça-feira, onde apurou que Priscila morava em Nova Carapina I havia mais de 20 anos, e a família planejava sair do imóvel no próximo mês e se mudar para uma residência que era reformada há cerca de um ano. Plano que foi interrompido.