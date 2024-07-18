Imagens fortes: vídeo mostra crime com mortes em bar de Mantenópolis

Uma câmera de segurança flagrou o crime que aconteceu em um bar no Centro de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, no início da madrugada de quarta-feira (17). Nas imagens, que são fortes, é possível ver uma mulher sendo atingida à queima-roupa, no rosto. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital no dia seguinte. Segundo apuração da TV Gazeta Noroeste, ela foi identificada como Laila Ventura de Oliveira. Além dela, José Maria Vieira Júnior, que estava dentro do estabelecimento, foi baleado e assassinado no local.
O vídeo (confira acima) mostra o homem chegando, com um menor de idade. O adolescente, que chama o criminoso de pai, implora para que suspeito largue a arma e não atire. Ele diz: “Pai, deixa eu correr. Não faz isso”. Em seguida, o menino sai correndo.
Laila chega na porta do bar e pergunta ao homem, que mexe na arma: "Você vai atirar em quem?". Ele diz que vai matá-la e aponta a arma para o rosto dela. A moça parece não acreditar, e responde, dizendo: "Minha cara está aqui, atira nela". Ele continua mexendo na arma, até que aponta e dispara no rosto de Laila. A mulher cai na calçada e começa a sangrar.
Depois dos disparos contra Laila, o atirador entra no estabelecimento e atira contra José Maria. Ele morreu no local. Em seguida, o suspeito foge. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu na tarde do dia seguinte. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que disse seguir investigando o caso. Informações iniciais apuradas pela TV Gazeta Noroeste dão conta de que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.