Imagens fortes: vídeo mostra crime com mortes em bar de Mantenópolis

O vídeo (confira acima) mostra o homem chegando, com um menor de idade. O adolescente, que chama o criminoso de pai, implora para que suspeito largue a arma e não atire. Ele diz: “Pai, deixa eu correr. Não faz isso”. Em seguida, o menino sai correndo.

Laila chega na porta do bar e pergunta ao homem, que mexe na arma: "Você vai atirar em quem?". Ele diz que vai matá-la e aponta a arma para o rosto dela. A moça parece não acreditar, e responde, dizendo: "Minha cara está aqui, atira nela". Ele continua mexendo na arma, até que aponta e dispara no rosto de Laila. A mulher cai na calçada e começa a sangrar.