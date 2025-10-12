Homem é morto a tiros ao sair para comprar pão em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi morto a tiros ao sair de casa para comprar pão, na manhã deste domingo (12), em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 10 horas entre as ruas Castro Alves e José de Alencar, no bairro Boa Vista.

Joilson dos Santos era natural da Bahia e havia saído de casa para ir à padaria quando foi atingido por disparos feitos por indivíduos que estavam em uma motocicleta. A vítima morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.