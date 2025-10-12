Crime em Ataíde

Jovem é morto a facadas ao defender irmã de ataque do ex em Vila Velha

O ex-companheiro da irmã da vítima e a atual namorada dele foram autuados por homicídio após confessarem o crime, que aconteceu na madrugada deste domingo (12)

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:20

Um jovem de 22 anos, identificado como Luan Silva Lacerda, foi morto a facadas ao defender a irmã, de 29 anos, de um ataque do ex-companheiro dela, em Ataíde, Vila Velha, na madrugada deste domingo (12). Os suspeitos do crime – o ex-cunhado da vítima e a atual namorada dele – foram localizados no bairro Zumbi dos Palmares, no mesmo município, e confessaram o assassinato, segundo a Polícia Militar.

Luan foi golpeado quando interveio em uma discussão da irmã com o ex-companheiro dela, de 23 anos, que teria revirado a cada da mulher. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica. A irmã da vítima contou que, durante a briga, chegou a ser agredida pela namorada de seu ex, de 26 anos.

A Polícia Civil informou que o casal de namorados foi autuado em flagrante por homicídio. A mulher de 26 anos foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica e o suspeito de 23 anos, ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana

