Homem é encontrado morto com marcas de tiro perto de barranco em Cariacica

Gustavo de Araújo Sousa, de 26 anos, foi encontrado morto em Cariacica Crédito: Reprodução

TV Gazeta, a vítima foi identificada como Gustavo de Araújo Sousa. O crime aconteceu por volta das 7h30. Uma mulher, que preferiu não se identificar, relatou ter escutado o barulho dos tiros. Um homem de 26 anos foi encontrado morto e com nove marcas de tiros no corpo próximo a um barranco no bairro Flexal I, em Cariacica , na manhã desta segunda-feira (6). Conforme apurado pela, a vítima foi identificada como Gustavo de Araújo Sousa. O crime aconteceu por volta das 7h30. Uma mulher, que preferiu não se identificar, relatou ter escutado o barulho dos tiros.

TV Gazeta, o homem de 26 anos saiu da casa da irmã na tarde de domingo (5) e não havia sido visto desde então, até ter sido encontrado morto. Gustavo de Araújo Sousa foi baleado nas costas, no pescoço e na cabeça. A família da vítima afirmou que Gustavo morava em Vitória e estava no bairro para passar o fim de semana na casa de uma irmã. Segundo relato da família à, o homem de 26 anos saiu da casa da irmã na tarde de domingo (5) e não havia sido visto desde então, até ter sido encontrado morto.

Gustavo de Araújo Sousa tinha registros criminais por tráfico de drogas e homicídio, segundo a Polícia Militar. O homem ficou preso por oito anos, desde 2016, mas saiu do presídio há quatro meses.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que recebeu a informação de que um indivíduo havia sido baleado. Ao chegar ao local, encontrou a vítima morta no chão. Não há informações sobre a dinâmica ou motivação do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.