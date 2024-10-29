Homem é baleado por trio perto de lanchonete em Aracruz; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou toda a cena. As imagens mostram o homem, acompanhado de uma mulher, caminhando pela rua, quando os criminosos segurando as armas o perseguem e se aproximam, disparando em seguida. Depois, os suspeitos são vistos fugindo.

Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do homem e onde ele foi atingido. No entanto, policiais tiveram contato com ele, que contou que os disparos foram efetuados pelos três suspeitos e que eles fugiram em um veículo. Segundo a corporação, foi realizado um patrulhamento na região, mas ninguém foi detido.