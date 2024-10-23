Homem é atacado por boi e morre dentro de curral em Domingos Martins

Um homem de 68 anos, morreu em um ataque de um boi dentro de um curral, na manhã desta quarta-feira (23), na localidade de São Rafael, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela polícia como Air Francisco da Conceição.
Segundo a Polícia Militar, a corporação deslocou agentes ao local, onde um funcionário do sítio disse que havia acompanhado a vítima até o curral, pois uma vaca tinha parido, e, no momento em que estava ordenhando o animal, percebeu que um boi prensou a vítima contra uma superfície, e deu cabeçadas nela. O homem morreu ainda no local.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como “encontro de cadáver”, e que corpo da vítima foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, que aguarda o resultado dos exames. Assim que os laudos forem anexados, o inquérito será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário”, comunicou a Polícia Civil.