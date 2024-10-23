Homem é atacado por boi e morre dentro de curral em Domingos Martins

Segundo a Polícia Militar, a corporação deslocou agentes ao local, onde um funcionário do sítio disse que havia acompanhado a vítima até o curral, pois uma vaca tinha parido, e, no momento em que estava ordenhando o animal, percebeu que um boi prensou a vítima contra uma superfície, e deu cabeçadas nela. O homem morreu ainda no local.

