Homem é assassinado a tiros por três suspeitos em fazenda de Sooretama

A Polícia Científica (PCI) informou que o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PM disse que fez buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, informou a Polícia Civil.