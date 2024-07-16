Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Vila Velha

A dinâmica do crime e o motivo dos disparos não foram divulgados. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. A vítima não teve identidade divulgada.

"O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", afirmou a corporação. A PC pede a população que contribua com informações, feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, de acordo com a polícia.