Grupo João Santos vai pagar R$ 150 milhões em FGTS a 20 mil funcionários

A operação, iniciada na quarta-feira (31), conta com recursos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGNF). De acordo com o Grupo João Santos, nos próximos dias também está previsto um pagamento da ordem de R$ 80 milhões.

Os valores devem ser distribuídos por 90 dias e todas as transferências serão individualizadas. Há um ano, o grupo começou seu processo de recuperação judicial, onde retomou a operação de duas fábricas de cimento no Estado.