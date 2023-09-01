Governo envia à Assembleia Legislativa plano para 2024-2027

A tramitação do PPA vai ser discutida na próxima semana na Assembleia, em reunião do Colégio de Líderes. Depois de lido em plenário, o documento segue para análise na Comissão de Finanças, na qual haverá um prazo de 10 dias para apresentação de emendas parlamentares, antes da emissão de parecer conclusivo do relator. Em seguida, a peça segue para o plenário e deve passar por votação final até 5 de dezembro.