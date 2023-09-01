Governo envia à Assembleia Legislativa plano para 2024-2027

O governo do Estado protocolou nesta quinta-feira (31), na Assembleia Legislativa do Estado, o Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027. O instrumento de planejamento de médio prazo do governo prevê investimento público superior a R$ 5 bilhões só com recursos do Executivo, o equivalente a 40% de aumento em comparação com o PPA anterior.
O secretário estadual de Planejamento, Alvaro Duboc, reiterou indicação do governador Renato Casagrande (PSB) no documento, de que o principal objetivo é manter o Espírito Santo como referência em políticas públicas. "O PPA traz os principais objetivos, diretrizes e metas para esse período. São 46 programas, sendo 40 do Executivo e seis dos demais Poderes, além de 590 ações e seis indicadores de resultados", descreveu.
A tramitação do PPA vai ser discutida na próxima semana na Assembleia, em reunião do Colégio de Líderes. Depois de lido em plenário, o documento segue para análise na Comissão de Finanças, na qual haverá um prazo de 10 dias para apresentação de emendas parlamentares, antes da emissão de parecer conclusivo do relator. Em seguida, a peça segue para o plenário e deve passar por votação final até 5 de dezembro.