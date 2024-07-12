Foragido por não pagar pensão é esfaqueado em Alfredo Chaves

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado pelas costas em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, ao consultar o nome da vítima havia um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia.
Segundo o registro policial, a vítima foi encontrada caminhando pela estrada rural, pedindo socorro. O homem foi esfaqueado nas costas e duas vezes no abdômen. Ele foi atendido no Pronto Atendimento local e posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Em declaração à polícia em Cachoeiro, o jovem contou que estava próximo ao alojamento, quando foi atacado de forma inesperada. A vítima está sob custódia de policiais e segue internada na unidade. Nenhum suspeito foi localizado pela PM.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, informou a corporação.