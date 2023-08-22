Ferraço participa de evento nos EUA para discutir investimentos no Brasil

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, estará em Washington (DC), nos Estados Unidos, nos dias 1 e 2 de setembro, para participar de um evento que reúne autoridades, gestores públicos e empresários a fim de alavancar investimentos no Brasil.

Ele fará parte da discussão de “Potenciais de Investimentos Multilaterais no Brasil” durante o LIDE Brazil Development Forum, que também contará com a presença de governadores, vice-governadores, prefeitos, deputados e senadores, além de autoridades monetárias, como o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, o vice-presidente de Grupo Banco Mundial, Carlos Jaramillo, e o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto.