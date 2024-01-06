Família ferida em desabamento em Vila Velha: mulher segue na UTI

CORREÇÃO: A menina Bianca, de 9 anos, ainda não deixou o hospital onde foi internada após ser resgatada do desabamento, conforme informava a primeira versão deste texto, conforme retificaram familiares.
Após o pai e a irmã de dois anos terem alta, a menina de nove anos, Bianca – que ficou ferida após desabamento da casa da família no bairro Barramares, em Vila Velha, apresenta melhoras. Ela tinha previsão de receber alta até meio-dia deste sábado (6), mas familiares informaram que deve permanecer em observação neste final de semana porque ainda sente dores. Apenas a mãe dela, Miriam Ramos, permanece internada.
O desabamento ocorreu na manhã de sexta-feira (5), em decorrência de uma explosão que teria sido causada por um vazamento de gás na residência. Miriam, o engenheiro civil Glauber Ramos, de 43 anos, marido dela, e as duas filhas do casal – Alice, de 2 anos, e Bianca, de 9 – estavam no imóvel e ficaram feridos. A família se mudou para a casa havia cerca de 20 dias.
Bianca chegou a ficar uma hora sob os escombros até ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi internada no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. O pai e a irmã dela tiveram alta ainda na tarde de sexta-feira.
Miriam Ramos, de 42 anos, teve mais de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus. Ela permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.