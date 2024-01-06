Família ferida em desabamento em Vila Velha: mulher segue na UTI

CORREÇÃO: A menina Bianca, de 9 anos, ainda não deixou o hospital onde foi internada após ser resgatada do desabamento, conforme informava a primeira versão deste texto, conforme retificaram familiares.

Miriam Ramos, de 42 anos, teve mais de 75% do corpo queimado e sofreu com queimaduras de segundo e terceiro graus. Ela permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.