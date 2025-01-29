Escola municipal tem 6 TVs e aparelho de som furtados no Sul do ES

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adelaide Rodrigues Moreira fica em Vila Santa Clara, na zona rural de Ibatiba. No local, os militares conversaram com a diretora da instituição que disse ter dado dos objetos. Ela contou ainda que não havia sinais de arrombamento. Além disso, o sistema de videomonitoramento estava coberto, pois a sala passava por pintura e a unidade está em obras.