Escola municipal tem 6 TVs e aparelho de som furtados no Sul do ES

Uma escola municipal de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, teve seis televisões e um aparelho de som furtados. O crime foi registrado na tarde de terça-feira (28) pela Polícia Militar após a diretora denunciar o furto. O local passa por reforma e não tinha sinais de arrombamento.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adelaide Rodrigues Moreira fica em Vila Santa Clara, na zona rural de Ibatiba. No local, os militares conversaram com a diretora da instituição que disse ter dado dos objetos. Ela contou ainda que não havia sinais de arrombamento. Além disso, o sistema de videomonitoramento estava coberto, pois a sala passava por pintura e a unidade está em obras.
A Polícia Civil disse que o crime seguirá sob investigação pela Delegacia Regional de Ibatiba, que trabalhará para identificar e responsabilizar os suspeitos. A reportagem procurou a prefeitura para mais detalhes, mais não houve retorno até a publicação desta matéria.