ES recebe novo alerta de chuvas intensas até segunda (22)

O órgão orienta que em caso de rajadas de vento a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E a recomendação ainda é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda de acordo com o Inmet, a orientação é, s

e possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.