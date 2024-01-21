ES recebe novo alerta de chuvas intensas até segunda (22)

Depois da noite de sábado de chuva no Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta laranja para chuvas intensas, que estava válido até as 10 horas deste domingo (21). Agora, o alerta de perigo do Inmet está em vigor até as 18 horas desta segunda (22) e engloba todos os 78 municípios do Espírito Santo.
O alerta aponta que podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Ainda há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O órgão orienta que em caso de rajadas de vento a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E a recomendação ainda é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda de acordo com o Inmet, a orientação é, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.