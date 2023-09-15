Encontrado corpo de homem que desapareceu no Rio Cricaré em São Mateus

Moradores acompanharam as buscas por homem que desapareceu no Rio Cricaré, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

O corpo do homem que estava desaparecido após entrar no Rio Cricaré, no bairro Cacique, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a tarde da última quarta-feira (13), foi encontrado às margens do rio na manhã desta sexta-feira (15). As buscas por ele eram realizadas pelo Corpo de Bombeiros desde o dia do desaparecimento. A identidade dele não foi divulgada.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas equipes local e de mergulho, que realizaram buscas até a noite de quarta-feira (13), sem sucesso. Durante a manhã de quinta-feira (14), as buscas foram realizadas com o uso de drone, mas a vítima não foi localizada.

Durante a tarde, os Bombeiros prosseguiram, utilizando embarcação, ainda sem sucesso. Na manhã desta sexta-feira (15), a equipe continuou as buscas, utilizando embarcação e drone, e o corpo foi localizado a cerca de 600 metros do local do afogamento, preso à vegetação da margem do rio.