Empresários são presos suspeitos de venda clandestina de carnes no ES

Segundo a Polícia Civil, os dois empresários são suspeitos de comprar restos de carnes que deveriam ser descartados e vender para frigoríficos, que produziam embutidos como salames e salsichas. Em maio deste ano, a polícia já havia apreendido 17 toneladas de material e interditado o local provisoriamente. Um dos presos já havia respondido pelo mesmo crime em 2022, segundo o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), delegado Eduardo Passamani.