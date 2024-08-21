Empresários da Serra terão chance de vender para grandes negócios do ES

Evento na Serra quer aproximar empresas de empreendedores Crédito: Divulgação

Com o objetivo de promover o empreendedorismo e fortalecer a rede de contatos no mercado, será realizado, nesta sexta-feira (23), o evento Power Networking, no Cerimonial Le Festin Buffet, em Morada de Laranjeiras, na Serra. A programação iniciará às 6h45 e deve se estender até as 11h.

Os participantes podem levar cerca de 50 cartões de visita ou folders para apresentar seu produto ou serviço. Isso porque haverá uma rodada de negócios e troca de conhecimentos e conexões, além de um momento para o pitch de vendas e troca dos cartões.

O evento, organizado pelo grupo BNI Ultra, também contará com uma palestra de Cleben Garcia, com o o tema “A virada de chave na minha vida”.