Jovens mostram talentos e criações em feira do empreendedorismo na Ufes

A 1ª Feira das Juventudes Empreendedoras começa nesta segunda-feira (24) com o objetivo de dar a oportunidade para os jovens entre 18 e 29 anos apresentarem e comercializarem seus produtos e serviços. A programação conta ainda com oficinas e apresentações musicais como Budah e Cesar MC.
A feira abrange diversas áreas, como beleza, cozinha, economia criativa e tecnologia. A programação segue até sexta-feira (28), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, sempre a partir das 8 horas.
Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer as atividades desenvolvidas nos 14 Centros de Referência das Juventudes (CRJs) mantidos pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH). As unidades estão presentes em 10 municípios capixabas.