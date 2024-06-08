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ES vai abrir 1.120 vagas em cursos gratuitos para jovens

Candidato precisa ter entre 16 e 29 anos, ser frequentador dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) ou morar nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jun 2024 às 12:26

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 12:26

governo do Espírito Santo vai abrir 1.120 vagas em cursos de qualificação profissional para pessoas com idade entre 16 e 29 anos, por meio do Programa de Empregabilidade e Qualificação para Jovens, o EmpregaJUV.
A iniciativa será lançada oficialmente na próxima segunda-feira (10), às 10 horas, no Palácio Anchieta. A lista de cursos ainda não foi divulgada.
O objetivo da ação é oferecer ferramentas e incentivos para que os jovens possam adquirir experiência, qualificação e aumentar suas chances de empregabilidade.
Para participar, é necessário que o candidato seja frequentador dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) ou more nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente do governo estadual. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima para receber informações e encaminhamentos necessários para participar do programa.
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Oportunidades de qualificação para jovens de 16 a 29 anos Crédito: Freepik
O programa será desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio).
Durante o curso, os participantes receberão uniforme e passagem para deslocamento até o local do curso, além de suporte e assistência oferecidos pelo Sesc, contribuindo para uma experiência enriquecedora ao longo do período de capacitação.
Ao término do curso, os participantes receberão certificado emitido pelo Senac, reconhecimento que agrega valor ao currículo e amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.
De acordo com a SEDH, o EmpregaJUV visa a formação e qualificação profissional dos jovens, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e preparada para os desafios do mercado de trabalho.
O Espírito Santo conta com 14 os Centros de Referência das Juventudes (CRJs), presentes em 10 municípios: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Aracruz, São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.
Já o Projeto Estado Presente é uma uma iniciativa do governo do Estado que tem como objetivo a implementação de ações de prevenção e combate à violência. Além disso, a ações visam a contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.
SERVIÇO
  • Lançamento do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas EmpregaJUV
  • Dia: 10 de junho de 2024
  • Horário: 10h
  • Local: Palácio Anchieta

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